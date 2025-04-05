Александр Овечкин вплотную приблизился к рекорду Уэйна Гретцки по голам в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Чикаго Блэкхоукс». В ходе первого периода хозяева впереди — 1:0.

Счёт в матче на четвёртой минуте первого периода открыл капитан «столичной» команды Александр Овечкин, для которого этот гол стал 893-м за карьеру в НХЛ. Напомним, что российский форвард продолжает погоню за снайперским достижением легендарного канадца.

На данный момент Овечкин находится теперь всего в одном точном броске (893) от повторения рекорда НХЛ по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах. Пока ещё удерживающий за собой это достижение Гретцки завершил карьеру в лиге на отметке в 894 гола.