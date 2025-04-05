Александр Овечкин вплотную приблизился к рекорду Уэйна Гретцки по голам в НХЛ
Поделиться
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Чикаго Блэкхоукс». В ходе первого периода хозяева впереди — 1:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1-й период
1 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Овечкин (Строум, Карлсон) – 03:52
Счёт в матче на четвёртой минуте первого периода открыл капитан «столичной» команды Александр Овечкин, для которого этот гол стал 893-м за карьеру в НХЛ. Напомним, что российский форвард продолжает погоню за снайперским достижением легендарного канадца.
На данный момент Овечкин находится теперь всего в одном точном броске (893) от повторения рекорда НХЛ по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах. Пока ещё удерживающий за собой это достижение Гретцки завершил карьеру в лиге на отметке в 894 гола.
Комментарии
- 5 апреля 2025
-
02:28
-
02:26
-
02:25
-
02:20
-
02:17
-
02:10
-
01:30
-
00:51
-
00:45
-
00:38
-
00:32
-
00:31
-
00:23
-
00:20
-
00:15
-
00:11
-
00:10
-
00:04
-
00:00
-
00:00
- 4 апреля 2025
-
23:59
-
23:59
-
23:57
-
23:52
-
23:49
-
23:46
-
23:45
-
23:38
-
23:35
-
23:32
-
23:27
-
23:26
-
23:23
-
23:20
-
23:17