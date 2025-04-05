Александр Овечкин побил снайперский рекорд Горди Хоу для 39-летних игроков

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил рекорд НХЛ по количеству заброшенных шайб за один регулярный чемпионат среди игроков в возрасте 39 лет, принадлежавший Горди Хоу.

В матче с «Чикаго Блэкхоукс», который проходит в эти минуты на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне, 39-летний Овечкин записал на свой счёт 40-ю заброшенную шайбу в текущем сезоне, открыв счёт на четвёртой минуте игры. В регулярном сезоне-1967/1968 39-летний Горди Хоу забил 39 голов.

Всего за карьеру Александр Овечкин забросил в регулярных чемпионатах НХЛ 893 шайбы и всего на один гол отстаёт от снайперского рекорда всех времён Уэйна Гретцки (894).

Видео: Овечкин вернулся к тренировкам с командой после перелома