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Александр Овечкин побил снайперский рекорд Горди Хоу для 39-летних игроков

Александр Овечкин побил снайперский рекорд Горди Хоу для 39-летних игроков
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил рекорд НХЛ по количеству заброшенных шайб за один регулярный чемпионат среди игроков в возрасте 39 лет, принадлежавший Горди Хоу.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
1 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Овечкин (Строум, Карлсон) – 03:52     1:1 Бертуцци (Слаггерт, Назар) – 13:55    

В матче с «Чикаго Блэкхоукс», который проходит в эти минуты на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне, 39-летний Овечкин записал на свой счёт 40-ю заброшенную шайбу в текущем сезоне, открыв счёт на четвёртой минуте игры. В регулярном сезоне-1967/1968 39-летний Горди Хоу забил 39 голов.

Всего за карьеру Александр Овечкин забросил в регулярных чемпионатах НХЛ 893 шайбы и всего на один гол отстаёт от снайперского рекорда всех времён Уэйна Гретцки (894).

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