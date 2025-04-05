Александр Овечкин стал третьим игроком, достигшим отметки в 40 голов в сезоне НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Чикаго Блэкхоукс». На данный момент идёт первый период, счёт 1:0 в пользу хозяев. Единственную шайбу «столичных» в этой встрече забросил звёздный российский нападающий Александр Овечкин, для которого этот гол стал 40-м в текущей регулярке.

Таким образом, 39-летний Овечкин стал третьим игроком в нынешнем сезоне, достигшим отметки в 40 заброшенных шайб. Ранее это сделали только немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль и шведский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер.

Всего в нынешнем сезоне на счету Овечкина с учётом этой игры 60 матчей, в которых он набрал 67 (40+27) очков.