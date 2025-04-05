Овечкин стал первым россиянином, забросившим 40 шайб в нынешнем сезоне НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Чикаго Блэкхоукс». В ходе первого периода хозяева впереди — 1:0.

Счёт в матче на четвёртой минуте первого периода открыл капитан «столичной» команды Александр Овечкин, для которого этот гол стал 893-м за карьеру в НХЛ. 39-летний Овечкин записал на свой счёт 40-ю заброшенную шайбу в текущем сезоне, став первым россиянином, кому покорилась эта отметка в нынешнем сезоне.

В рейтинге лучших снайперов текущей регулярки второе место среди россиян занимает нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (34), топ-3 замыкает форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (33).