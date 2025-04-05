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Овечкин стал первым россиянином, забросившим 40 шайб в нынешнем сезоне НХЛ

Овечкин стал первым россиянином, забросившим 40 шайб в нынешнем сезоне НХЛ
Александр Овечкин
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Чикаго Блэкхоукс». В ходе первого периода хозяева впереди — 1:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
1 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Овечкин (Строум, Карлсон) – 03:52     1:1 Бертуцци (Слаггерт, Назар) – 13:55    

Счёт в матче на четвёртой минуте первого периода открыл капитан «столичной» команды Александр Овечкин, для которого этот гол стал 893-м за карьеру в НХЛ. 39-летний Овечкин записал на свой счёт 40-ю заброшенную шайбу в текущем сезоне, став первым россиянином, кому покорилась эта отметка в нынешнем сезоне.

В рейтинге лучших снайперов текущей регулярки второе место среди россиян занимает нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (34), топ-3 замыкает форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (33).

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