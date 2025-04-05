Видео 893-й шайбы Александра Овечкина за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ

39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Чикаго Блэкхоукс», который проходит в эти минуты на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне, забросил 893-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. На четвёртой минуте игры Овечкин открыл счёт, поразив точным броском дальний угол ворот голкипера гостей Спенсера Найта.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, теперь Александр Овечкин всего на одну шайбу отстаёт от снайперского рекорда Уэйна Гретцки, который забил за карьеру 894 гола в регулярных сезонах НХЛ.