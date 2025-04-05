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Овечкин побил рекорд Лемье по числу отрезков из 4+ матчей в НХЛ с заброшенными шайбами

Овечкин побил рекорд Лемье по числу отрезков из 4+ матчей в НХЛ с заброшенными шайбами
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Чикаго Блэкхоукс». В ходе первого периода счёт равный — 1:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
1 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Овечкин (Строум, Карлсон) – 03:52     1:1 Бертуцци (Слаггерт, Назар) – 13:55    

Счёт в матче на четвёртой минуте первого периода открыл капитан «столичной» команды Александр Овечкин, для которого этот гол стал 893-м за карьеру в НХЛ. Российский форвард продлил серию с заброшенными шайбами до четырёх матчей, благодаря чему побил рекорд Марио Лемье.

Российский нападающий в 35-й раз за карьеру в североамериканской лиге отмечался точными бросками как минимум в четырёх матчах подряд, тогда как Лемье проделывал подобное 34 раза. Топ-3 в этой номинации занимает Уэйн Гретцки (30).

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