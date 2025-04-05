Овечкин побил рекорд Лемье по числу отрезков из 4+ матчей в НХЛ с заброшенными шайбами

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Чикаго Блэкхоукс». В ходе первого периода счёт равный — 1:1.

Счёт в матче на четвёртой минуте первого периода открыл капитан «столичной» команды Александр Овечкин, для которого этот гол стал 893-м за карьеру в НХЛ. Российский форвард продлил серию с заброшенными шайбами до четырёх матчей, благодаря чему побил рекорд Марио Лемье.

Российский нападающий в 35-й раз за карьеру в североамериканской лиге отмечался точными бросками как минимум в четырёх матчах подряд, тогда как Лемье проделывал подобное 34 раза. Топ-3 в этой номинации занимает Уэйн Гретцки (30).