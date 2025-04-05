Гретцки передал привет Овечкину на кубе арены «Вашингтона» после 893-го гола Александра

Легендарный канадский нападающий и обладатель многочисленных рекордов НХЛ Уэйн Гретцки поприветствовал звёздного российского нападающего Александра Овечкина на большом кубе арены «Вашингтон Кэпиталз» после гола последнего в матче с «Чикаго Блэкхоукс», который проходит в эти минуты. Эта шайба стала 893-й для россиянина за карьеру в регулярках НХЛ и позволила ему приблизиться вплотную к историческому снайперскому рекорду Гретцки (894).

Сразу после гола Овечкина Гретцки помахал в камеру рукой российскому форварду, что незамедлительно было выведено на всеобщее обозрение на арене.

Фото: Кадр из трансляции

Для 39-летнего Овечкина этот гол стал 893-м за карьеру в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира. Он выступает в НХЛ с 2005 года.