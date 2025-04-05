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Гретцки передал привет Овечкину на кубе арены «Вашингтона» после 893-го гола Александра

Гретцки передал привет Овечкину на кубе арены «Вашингтона» после 893-го гола Александра
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Легендарный канадский нападающий и обладатель многочисленных рекордов НХЛ Уэйн Гретцки поприветствовал звёздного российского нападающего Александра Овечкина на большом кубе арены «Вашингтон Кэпиталз» после гола последнего в матче с «Чикаго Блэкхоукс», который проходит в эти минуты. Эта шайба стала 893-й для россиянина за карьеру в регулярках НХЛ и позволила ему приблизиться вплотную к историческому снайперскому рекорду Гретцки (894).

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
2 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Овечкин (Строум, Карлсон) – 03:52     1:1 Бертуцци (Слаггерт, Назар) – 13:55     1:2 Назар (Moore, Марун) – 20:31     2:2 Фехервари (Макмайкл, Карлсон) – 27:09     2:3 Курашев (Слаггерт, Moore) – 27:19    

Сразу после гола Овечкина Гретцки помахал в камеру рукой российскому форварду, что незамедлительно было выведено на всеобщее обозрение на арене.

Фото: Кадр из трансляции

Для 39-летнего Овечкина этот гол стал 893-м за карьеру в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира. Он выступает в НХЛ с 2005 года.

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