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Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ по голам в первых периодах

Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ по голам в первых периодах
Александр Овечкин
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Чикаго Блэкхоукс». После завершения первого периода счёт равный — 1:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
1 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Овечкин (Строум, Карлсон) – 03:52     1:1 Бертуцци (Слаггерт, Назар) – 13:55    

Счёт в матче на четвёртой минуте первого периода открыл капитан «столичной» команды Александр Овечкин, для которого этот гол стал 893-м за карьеру в НХЛ.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, для российского нападающего этот гол стал 242-м за карьеру в первых периодах в матчах североамериканской лиги. По этому показателю Александр превзошёл достижение Уэйна Гретцки (241), лишив канадского форварда рекорда в этой номинации.

На данный момент Овечкин находится теперь всего в одном точном броске (893) от повторения рекорда НХЛ по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах. Пока ещё удерживающий за собой это достижение Гретцки завершил карьеру в лиге на отметке в 894 гола.

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