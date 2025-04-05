Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ по голам в первых периодах

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Чикаго Блэкхоукс». После завершения первого периода счёт равный — 1:1.

Счёт в матче на четвёртой минуте первого периода открыл капитан «столичной» команды Александр Овечкин, для которого этот гол стал 893-м за карьеру в НХЛ.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, для российского нападающего этот гол стал 242-м за карьеру в первых периодах в матчах североамериканской лиги. По этому показателю Александр превзошёл достижение Уэйна Гретцки (241), лишив канадского форварда рекорда в этой номинации.

На данный момент Овечкин находится теперь всего в одном точном броске (893) от повторения рекорда НХЛ по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах. Пока ещё удерживающий за собой это достижение Гретцки завершил карьеру в лиге на отметке в 894 гола.