Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ по голам в первых периодах

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Чикаго Блэкхоукс». После завершения первого периода счёт равный — 1:1.
Счёт в матче на четвёртой минуте первого периода открыл капитан «столичной» команды Александр Овечкин, для которого этот гол стал 893-м за карьеру в НХЛ.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, для российского нападающего этот гол стал 242-м за карьеру в первых периодах в матчах североамериканской лиги. По этому показателю Александр превзошёл достижение Уэйна Гретцки (241), лишив канадского форварда рекорда в этой номинации.
На данный момент Овечкин находится теперь всего в одном точном броске (893) от повторения рекорда НХЛ по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах. Пока ещё удерживающий за собой это достижение Гретцки завершил карьеру в лиге на отметке в 894 гола.
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