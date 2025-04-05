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Александр Овечкин обновил собственный рекорд по количеству сезонов в НХЛ с 40 голами

Александр Овечкин обновил собственный рекорд по количеству сезонов в НХЛ с 40 голами
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В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Чикаго Блэкхоукс». На данный момент идёт первый период, счёт 1:0 в пользу хозяев. Единственную шайбу «столичных» в этой встрече забросил звёздный российский нападающий Александр Овечкин, для которого этот гол стал 40-м в нынешнем сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
2 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Овечкин (Строум, Карлсон) – 03:52     1:1 Бертуцци (Слаггерт, Назар) – 13:55     1:2 Назар (Moore, Марун) – 20:31     2:2 Фехервари (Макмайкл, Карлсон) – 27:09     2:3 Курашев (Слаггерт, Moore) – 27:19    

Таким образом, нынешний сезон стал уже 14-м в карьере Овечкина в сильнейшей лиге мира, в котором он смог достичь отметки в 40 заброшенных шайб. Россиянин обновил собственный рекорд по этому показателю. Второе место занимает легендарный Уэйн Гретцки (12 сезонов).

Всего в нынешнем сезоне на счету 39-летнего Овечкина с учётом этой игры 60 матчей, в которых он набрал 67 (40+27) очков.

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