Александр Овечкин обновил собственный рекорд по количеству сезонов в НХЛ с 40 голами

В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Чикаго Блэкхоукс». На данный момент идёт первый период, счёт 1:0 в пользу хозяев. Единственную шайбу «столичных» в этой встрече забросил звёздный российский нападающий Александр Овечкин, для которого этот гол стал 40-м в нынешнем сезоне.

Таким образом, нынешний сезон стал уже 14-м в карьере Овечкина в сильнейшей лиге мира, в котором он смог достичь отметки в 40 заброшенных шайб. Россиянин обновил собственный рекорд по этому показателю. Второе место занимает легендарный Уэйн Гретцки (12 сезонов).

Всего в нынешнем сезоне на счету 39-летнего Овечкина с учётом этой игры 60 матчей, в которых он набрал 67 (40+27) очков.