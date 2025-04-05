Овечкин сравнялся с Лемье и вплотную приблизился к необычному рекорду Эспозито в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Чикаго Блэкхоукс». В ходе второго периода гости впереди — 1:2.

Счёт в матче на четвёртой минуте первого периода открыл капитан «столичной» команды Александр Овечкин, для которого этот гол стал 893-м за карьеру в НХЛ. Как сообщает пресс-служба НХЛ, 39-летний россиянин в 55-й раз за карьеру в НХЛ отличился в первые пять минут матча, благодаря чему превзошёл показатель Стива Айзермана (54).

Заодно Овечкин повторил достижение Марио Лемье (55), сравнявшись с великим канадцем в этой номинации. Рекорд же НХЛ по голам в первые пять минут матчей принадлежит Филу Эспозито (56), к которому Александр сегодня вплотную приблизился.