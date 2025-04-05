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Овечкин сравнялся с Лемье и вплотную приблизился к необычному рекорду Эспозито в НХЛ

Овечкин сравнялся с Лемье и вплотную приблизился к необычному рекорду Эспозито в НХЛ
Александр Овечкин и Алексей Протас
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Чикаго Блэкхоукс». В ходе второго периода гости впереди — 1:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
2 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Овечкин (Строум, Карлсон) – 03:52     1:1 Бертуцци (Слаггерт, Назар) – 13:55     1:2 Назар (Moore, Марун) – 20:31     2:2 Фехервари (Макмайкл, Карлсон) – 27:09     2:3 Курашев (Слаггерт, Moore) – 27:19    

Счёт в матче на четвёртой минуте первого периода открыл капитан «столичной» команды Александр Овечкин, для которого этот гол стал 893-м за карьеру в НХЛ. Как сообщает пресс-служба НХЛ, 39-летний россиянин в 55-й раз за карьеру в НХЛ отличился в первые пять минут матча, благодаря чему превзошёл показатель Стива Айзермана (54).

Заодно Овечкин повторил достижение Марио Лемье (55), сравнявшись с великим канадцем в этой номинации. Рекорд же НХЛ по голам в первые пять минут матчей принадлежит Филу Эспозито (56), к которому Александр сегодня вплотную приблизился.

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