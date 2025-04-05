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«Сейчас все зажигают». Овечкин — об атмосфере на арене «Вашингтона» после его 893-го гола

«Сейчас все зажигают». Овечкин — об атмосфере на арене «Вашингтона» после его 893-го гола
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своём голе в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс», который проходит в эти минуты. Эта шайба стала 893-й для россиянина за карьеру в регулярках НХЛ и позволила ему вплотную приблизиться к историческому снайперскому рекорду Уэйна Гретцки (894).

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
2 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Овечкин (Строум, Карлсон) – 03:52     1:1 Бертуцци (Слаггерт, Назар) – 13:55     1:2 Назар (Moore, Марун) – 20:31     2:2 Фехервари (Макмайкл, Карлсон) – 27:09     2:3 Курашев (Слаггерт, Moore) – 27:19    

«Отличный пас, Карли (Джон Карлсон, — Прим. «Чемпионата») обычно проделывает отличную работу по сохранению шайбы в зоне. Он отдал её за ворота, там был Строум, и он знал, где я нахожусь. Так что это был хороший, ровный пас и мне повезло, что шайба от штанги отскочила в ворота.

Активная игра на пятаке? Мы стараемся искать разные позиции для бросков, чтобы забивать, чего бы это ни стоило.

Чувствую ли атмосферу на арене? Да, все в данный момент зажигают. Побеждать здесь — особенное чувство», — сказал Овечкин в интервью Monumental Sports Network в первом перерыве.

Всего в нынешнем сезоне на счету 39-летнего Овечкина с учётом этой игры 60 матчей, в которых он набрал 67 (40+27) очков.

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