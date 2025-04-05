«Сейчас все зажигают». Овечкин — об атмосфере на арене «Вашингтона» после его 893-го гола

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своём голе в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс», который проходит в эти минуты. Эта шайба стала 893-й для россиянина за карьеру в регулярках НХЛ и позволила ему вплотную приблизиться к историческому снайперскому рекорду Уэйна Гретцки (894).

«Отличный пас, Карли (Джон Карлсон, — Прим. «Чемпионата») обычно проделывает отличную работу по сохранению шайбы в зоне. Он отдал её за ворота, там был Строум, и он знал, где я нахожусь. Так что это был хороший, ровный пас и мне повезло, что шайба от штанги отскочила в ворота.

Активная игра на пятаке? Мы стараемся искать разные позиции для бросков, чтобы забивать, чего бы это ни стоило.

Чувствую ли атмосферу на арене? Да, все в данный момент зажигают. Побеждать здесь — особенное чувство», — сказал Овечкин в интервью Monumental Sports Network в первом перерыве.

Всего в нынешнем сезоне на счету 39-летнего Овечкина с учётом этой игры 60 матчей, в которых он набрал 67 (40+27) очков.