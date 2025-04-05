Александр Овечкин оказался в шаге от повторения своего лучшего отрезка в этом сезоне НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Чикаго Блэкхоукс». В ходе второго периода гости впереди — 2:3.

Счёт в матче на четвёртой минуте первого периода открыл капитан «столичной» команды Александр Овечкин, для которого этот гол стал 893-м за карьеру в НХЛ. Российский форвард продлил серию с заброшенными шайбами до четырёх матчей, что является одним из лучших его отрезков в нынешнем сезоне НХЛ.

С 30 октября по 7 ноября 2024 года 39-летний россиянин отличался в текущем регулярном чемпионате на протяжении пяти матчей подряд. Эта серия и является его лучшим отрезком в нынешнем сезоне. Ещё трижды россиянин отличался в течение четырёх встреч кряду.

С 18 ноября по 30 декабря 2024-го (большую часть этого временного интервала россиянин пропустил из-за травмы, но его личная снайперская серия не прерывалась) он забивал четыре матча кряду.

С 31 января по 7 февраля 2025 года россиянин вновь выдал серию из четырёх матчей с заброшенными шайбами.

Текущая же его снайперская серия началась 30 марта и продолжается по сей день. Матч с «Чикаго» стал четвёртым кряду, в котором Александр отметился заброшенной шайбой.