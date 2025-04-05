Овечкин установил уникальное достижение в НХЛ для игроков в возрасте 35 и более лет

39-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в домашней игре регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс» забросил свою 40-ю шайбу в текущем сезоне и стал автором уникального достижения в НХЛ. Теперь Овечкин является единственным игроком в истории лиги, который смог в возрасте 35 и более лет провести по крайней мере три регулярных сезона с 40 и более забитыми голами.

Ранее Александр забросил 50 шайб в сезоне-2021/2022 в возрасте 36 лет и 42 шайбы в сезоне-2022/2023 в возрасте 37 лет.

Всего за карьеру на счету Овечкина на эту минуту 893 гола и 724 результативных паса в регулярных чемпионатах НХЛ.

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