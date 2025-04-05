Овечкин установил уникальное достижение в НХЛ для игроков в возрасте 35 и более лет
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39-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в домашней игре регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс» забросил свою 40-ю шайбу в текущем сезоне и стал автором уникального достижения в НХЛ. Теперь Овечкин является единственным игроком в истории лиги, который смог в возрасте 35 и более лет провести по крайней мере три регулярных сезона с 40 и более забитыми голами.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
2 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Овечкин (Строум, Карлсон) – 03:52 1:1 Бертуцци (Слаггерт, Назар) – 13:55 1:2 Назар (Moore, Марун) – 20:31 2:2 Фехервари (Макмайкл, Карлсон) – 27:09 2:3 Курашев (Слаггерт, Moore) – 27:19
Ранее Александр забросил 50 шайб в сезоне-2021/2022 в возрасте 36 лет и 42 шайбы в сезоне-2022/2023 в возрасте 37 лет.
Всего за карьеру на счету Овечкина на эту минуту 893 гола и 724 результативных паса в регулярных чемпионатах НХЛ.
Видео: Овечкина поздравили с хет-триком
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