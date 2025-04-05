Патрик Кейн установил новый рекорд НХЛ среди хоккеистов, родившихся в США

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» принимает «Каролину Харрикейнз». После завершения двух периодов хозяева впереди — 4:2.

В середине второго периода хозяева забросили две шайбы с интервалом в 21 секунду. На этом отрезке в том числе отличился и Патрик Кейн, для которого этот гол стал 20-м в нынешнем сезоне НХЛ. Американский форвард 17-й раз за карьеру в лиге достиг этой отметки.

Таким образом, 36-летний Кейн установил новый рекорд НХЛ среди хоккеистов, родившихся в США. Сегодня Патрик превзошёл достижение Майка Модано, который завершил карьеру в лиге с 16 сезонами с 20+ голами.