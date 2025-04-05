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Патрик Кейн установил новый рекорд НХЛ среди хоккеистов, родившихся в США

Патрик Кейн установил новый рекорд НХЛ среди хоккеистов, родившихся в США
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» принимает «Каролину Харрикейнз». После завершения двух периодов хозяева впереди — 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
3-й период
4 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Шьяро (Дебринкэт, Ларкин) – 09:03     2:0 Каспер (Сёдерблом, Рэймонд) – 09:29     2:1 Блейк (Джарвис) – 21:57     3:1 Кейн – 29:05     4:1 Расмуссен (Мотт) – 29:26     4:2 Робинсон (Robidas, Славин) – 32:36     4:3 Бёрнс (Рослович) – 52:44    

В середине второго периода хозяева забросили две шайбы с интервалом в 21 секунду. На этом отрезке в том числе отличился и Патрик Кейн, для которого этот гол стал 20-м в нынешнем сезоне НХЛ. Американский форвард 17-й раз за карьеру в лиге достиг этой отметки.

Таким образом, 36-летний Кейн установил новый рекорд НХЛ среди хоккеистов, родившихся в США. Сегодня Патрик превзошёл достижение Майка Модано, который завершил карьеру в лиге с 16 сезонами с 20+ голами.

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