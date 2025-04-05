Гретцки объяснил, почему для него важно присутствовать при побитии его рекорда Овечкиным

Легендарный канадский нападающий и обладатель многочисленных рекордов НХЛ Уэйн Гретцки, в перерыве матча регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Чикаго Блэкхоукс», который проходит в эти минуты, объяснил, почему для него важно присутствовать на матче, в котором российский нападающий «столичных» Александр Овечкин побьёт его рекорд по голам в регулярках НХЛ.
«Когда я побил рекорд Горди (Хоу, — Прим. «Чемпионата»), мой отец сказал мне в тот же вечер гордиться парнем, который побьёт твой рекорд. Когда я побил рекорд Горди Хоу, он присутствовал там. И я сказал два года назад, что если Алекс приблизится к моему рекорду, я буду здесь», — приводит слова Гретцки AP News.
Напомним, в матче с «Чикаго» 39-летний Овечкин к этой минуте отметился голом, который стал для него 893-м за карьеру. У Гретцки — 894 шайбы.
- 5 апреля 2025
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