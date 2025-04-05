Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гретцки объяснил, почему для него важно присутствовать при побитии его рекорда Овечкиным

Гретцки объяснил, почему для него важно присутствовать при побитии его рекорда Овечкиным
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный канадский нападающий и обладатель многочисленных рекордов НХЛ Уэйн Гретцки, в перерыве матча регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Чикаго Блэкхоукс», который проходит в эти минуты, объяснил, почему для него важно присутствовать на матче, в котором российский нападающий «столичных» Александр Овечкин побьёт его рекорд по голам в регулярках НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
4 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Овечкин (Строум, Карлсон) – 03:52     1:1 Бертуцци (Слаггерт, Назар) – 13:55     1:2 Назар (Moore, Марун) – 20:31     2:2 Фехервари (Макмайкл, Карлсон) – 27:09     2:3 Курашев (Слаггерт, Moore) – 27:19     3:3 Строум – 43:46 (pp)     4:3 Овечкин (Карлсон, Манджапане) – 46:13 (pp)    

«Когда я побил рекорд Горди (Хоу, — Прим. «Чемпионата»), мой отец сказал мне в тот же вечер гордиться парнем, который побьёт твой рекорд. Когда я побил рекорд Горди Хоу, он присутствовал там. И я сказал два года назад, что если Алекс приблизится к моему рекорду, я буду здесь», — приводит слова Гретцки AP News.

Напомним, в матче с «Чикаго» 39-летний Овечкин к этой минуте отметился голом, который стал для него 893-м за карьеру. У Гретцки — 894 шайбы.

Материалы по теме
Фото
Гретцки передал привет Овечкину на кубе арены «Вашингтона» после 893-го гола Александра
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android