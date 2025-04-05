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Лучший снайпер этого сезона НХЛ Драйзайтль выбыл из строя, но должен вернуться до плей-офф

Лучший снайпер этого сезона НХЛ Драйзайтль выбыл из строя, но должен вернуться до плей-офф
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Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль не примет участия в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» из-за травмы нижней части тела. Эту информацию североамериканским журналистам сообщил главный тренер канадской команды Крис Ноблох.

Форвард «Эдмонтона» получил травму в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2). Он точно пропустит игру с «королями» (5 апреля, начало – в 23:00 мск). Отмечается, что, скорее всего, 29-летний немецкий форвард не сыграет и в следующем матче – против «Анахайма» (7 апреля, начало по московскому времени – 8 апреля в 05:30).

При этом главный тренер «нефтяников» ожидает, что нападающий вернётся в строй ещё до завершения регулярки, в которой в расписании канадского клуба осталось семь матчей.

В текущем сезоне Драйзайтль набрал 106 (52+54) очков в 70 играх. Он лидирует в гонке снайперов и занимает третье место в гонке бомбардиров. В марте Леон уже пропустил четыре матча из-за травмы, характер которой не раскрывался.

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