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Александр Овечкин догнал Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ, сыграв меньше матчей

Александр Овечкин догнал Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ, сыграв меньше матчей
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39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в домашнем матче с «Чикаго Блэкхоукс» забросил свою 894-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, повторив рекорд канадца Уэйна Гретцки. На 47-й минуте игры Овечкин оформил дубль точным броском в ближний угол, реализовав численное преимущество, и вывел «Кэпиталз» вперёд (4:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
4 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Овечкин (Строум, Карлсон) – 03:52     1:1 Бертуцци (Слаггерт, Назар) – 13:55     1:2 Назар (Moore, Марун) – 20:31     2:2 Фехервари (Макмайкл, Карлсон) – 27:09     2:3 Курашев (Слаггерт, Moore) – 27:19     3:3 Строум – 43:46 (pp)     4:3 Овечкин (Карлсон, Манджапане) – 46:13 (pp)    

При этом Александр Овечкин забил 894-й гол в 1486-й по счёту игре регулярного сезона НХЛ. На счету Гретцки 894 шайбы за карьеру в 1487 матчах.

Ранее в этом же матче Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству голов в первых периодах матчей регулярных сезонов.

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