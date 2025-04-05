Александр Овечкин догнал Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ, сыграв меньше матчей

39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в домашнем матче с «Чикаго Блэкхоукс» забросил свою 894-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, повторив рекорд канадца Уэйна Гретцки. На 47-й минуте игры Овечкин оформил дубль точным броском в ближний угол, реализовав численное преимущество, и вывел «Кэпиталз» вперёд (4:3).

При этом Александр Овечкин забил 894-й гол в 1486-й по счёту игре регулярного сезона НХЛ. На счету Гретцки 894 шайбы за карьеру в 1487 матчах.

Ранее в этом же матче Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству голов в первых периодах матчей регулярных сезонов.