Фото: Александр Овечкин подъехал к сыну после того, как повторил рекорд Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сразу после того, как забил 894-й гол за карьеру в регулярках НХЛ в третьем периоде матча с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3), подъехал к сыну Сергею, чтобы разделить с ним этот знаковый момент. Благодаря этому голу Овечкин повторил легендарный снайперский рекорд Уэйна Гретцки по голам в сильнейшей лиге мира.
Звёздный хоккеист через стекло отбил пять сыну и ещё одному из своих родственников или друзей.
Фото: Кадр из трансляции
Напомним, в этой игре звёздный российский форвард отметился дублем. Он открыл счёт уже на четвёртой минуте первого периода. Также он стал первым россиянином в нынешнем сезоне, достигшим отметки в 40 заброшенных шайб.
Всего в нынешнем сезоне на счету 39-летнего Овечкина 60 матчей, в которых он набрал 68 (41+27) очков.
- 5 апреля 2025
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