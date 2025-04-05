Фото: Александр Овечкин подъехал к сыну после того, как повторил рекорд Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сразу после того, как забил 894-й гол за карьеру в регулярках НХЛ в третьем периоде матча с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3), подъехал к сыну Сергею, чтобы разделить с ним этот знаковый момент. Благодаря этому голу Овечкин повторил легендарный снайперский рекорд Уэйна Гретцки по голам в сильнейшей лиге мира.

Звёздный хоккеист через стекло отбил пять сыну и ещё одному из своих родственников или друзей.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, в этой игре звёздный российский форвард отметился дублем. Он открыл счёт уже на четвёртой минуте первого периода. Также он стал первым россиянином в нынешнем сезоне, достигшим отметки в 40 заброшенных шайб.

Всего в нынешнем сезоне на счету 39-летнего Овечкина 60 матчей, в которых он набрал 68 (41+27) очков.