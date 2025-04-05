Видео гола, который позволил Овечкину повторить рекорд Гретцки в НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Чикаго Блэкхоукс». На данный момент идёт третий период, счёт 4:3 в пользу хозяев.

Четвёртую шайбу «столичных» в этой встрече забросил звёздный российский нападающий Александр Овечкин, реализовав большинство. Для него этот гол стал 894-м за карьеру в регулярках НХЛ, что позволило ему повторить легендарный снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Всего в нынешнем сезоне на счету 39-летнего Овечкина 60 матчей, в которых он набрал 68 (41+27) очков.