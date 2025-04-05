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«Вашингтон» обыграл «Чикаго» в матче НХЛ. Овечкин сделал дубль и повторил рекорд Гретцки

«Вашингтон» обыграл «Чикаго» в матче НХЛ. Овечкин сделал дубль и повторил рекорд Гретцки
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В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Овечкин (Строум, Карлсон) – 03:52     1:1 Бертуцци (Слаггерт, Назар) – 13:55     1:2 Назар (Moore, Марун) – 20:31     2:2 Фехервари (Макмайкл, Карлсон) – 27:09     2:3 Курашев (Слаггерт, Moore) – 27:19     3:3 Строум – 43:46 (pp)     4:3 Овечкин (Карлсон, Манджапане) – 46:13 (pp)     5:3 Леонард – 58:24    

Дублем в этой встрече отметился звёздный российский нападающий хозяев Александр Овечкин, который довёл число своих голов в регулярках НХЛ до 894. Это помогло ему повторить легендарный снайперский рекорд Уэйна Гретцки по голам в сильнейшей лиге мира.

Также в составе «столичных» отличились Мартин Фехервари, Дилан Строум и Райан Леонард. У гостей голы забили Тайлер Бертуцци, Фрэнк Назар и Филипп Курашёв.

«Вашингтон» набрал 107 очков и продолжает лидировать в Восточной конференции. «Чикаго» замыкает таблицу Центрального дивизиона с 52 очками.

Турнирная таблица НХЛ
Календарь НХЛ
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