«Вашингтон» обыграл «Чикаго» в матче НХЛ. Овечкин сделал дубль и повторил рекорд Гретцки

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 5:3.

Дублем в этой встрече отметился звёздный российский нападающий хозяев Александр Овечкин, который довёл число своих голов в регулярках НХЛ до 894. Это помогло ему повторить легендарный снайперский рекорд Уэйна Гретцки по голам в сильнейшей лиге мира.

Также в составе «столичных» отличились Мартин Фехервари, Дилан Строум и Райан Леонард. У гостей голы забили Тайлер Бертуцци, Фрэнк Назар и Филипп Курашёв.

«Вашингтон» набрал 107 очков и продолжает лидировать в Восточной конференции. «Чикаго» замыкает таблицу Центрального дивизиона с 52 очками.