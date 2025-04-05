Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ по победным голам, превзойдя достижение Ягра

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 5:3.

Дублем в составе победителей отметился капитан «столичной» команды российский нападающий Александр Овечкин. Второй гол 39-летнего нападающего в сегодняшнем матче оказался победным для «Кэпиталз». Овечкин в 136-й раз за карьеру в лиге стал автором победной шайбы в матчах регулярных чемпионатов НХЛ.

Таким образом, Александр установил новый рекорд НХЛ по количеству победных голов, превзойдя достижение Яромира Ягра. Великий чех покинул североамериканскую лигу со 135 победными шайбами.