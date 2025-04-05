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Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ по победным голам, превзойдя достижение Ягра

Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ по победным голам, превзойдя достижение Ягра
Александр Овечкин
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В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Овечкин (Строум, Карлсон) – 03:52     1:1 Бертуцци (Слаггерт, Назар) – 13:55     1:2 Назар (Moore, Марун) – 20:31     2:2 Фехервари (Макмайкл, Карлсон) – 27:09     2:3 Курашев (Слаггерт, Moore) – 27:19     3:3 Строум – 43:46 (pp)     4:3 Овечкин (Карлсон, Манджапане) – 46:13 (pp)     5:3 Леонард – 58:24    

Дублем в составе победителей отметился капитан «столичной» команды российский нападающий Александр Овечкин. Второй гол 39-летнего нападающего в сегодняшнем матче оказался победным для «Кэпиталз». Овечкин в 136-й раз за карьеру в лиге стал автором победной шайбы в матчах регулярных чемпионатов НХЛ.

Таким образом, Александр установил новый рекорд НХЛ по количеству победных голов, превзойдя достижение Яромира Ягра. Великий чех покинул североамериканскую лигу со 135 победными шайбами.

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