Александр Овечкин отправил воздушный поцелуй супруге после своей 894-й шайбы в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, после того как забил 894-й гол за карьеру в регулярках НХЛ в третьем периоде матча с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3), во время оваций на арене отправил воздушный поцелуй на трибуну своей супруге Анастасии Шубской. Этот гол помог россиянину повторить легендарный снайперский рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в сильнейшей лиге мира.
Рядом с Анастасией чуть выше на трибуне находилась и мама Александра Татьяна Овечкина.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео трогательного момента после долгожданной 894-й шайбы:
Напомним, в этой игре звёздный российский форвард отметился дублем. Он открыл счёт уже на четвёртой минуте первого периода.
Всего в нынешнем сезоне на счету 39-летнего Овечкина 60 матчей, в которых он набрал 68 (41+27) очков.
- 5 апреля 2025
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