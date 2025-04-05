Александр Овечкин отправил воздушный поцелуй супруге после своей 894-й шайбы в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, после того как забил 894-й гол за карьеру в регулярках НХЛ в третьем периоде матча с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3), во время оваций на арене отправил воздушный поцелуй на трибуну своей супруге Анастасии Шубской. Этот гол помог россиянину повторить легендарный снайперский рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в сильнейшей лиге мира.

Рядом с Анастасией чуть выше на трибуне находилась и мама Александра Татьяна Овечкина.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео трогательного момента после долгожданной 894-й шайбы:

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Напомним, в этой игре звёздный российский форвард отметился дублем. Он открыл счёт уже на четвёртой минуте первого периода.

Всего в нынешнем сезоне на счету 39-летнего Овечкина 60 матчей, в которых он набрал 68 (41+27) очков.