Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки в НХЛ по голам в третьих периодах

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 5:3.

Дублем в составе победителей отметился капитан столичной команды российский нападающий Александр Овечкин. При этом свой первый гол в матче россиянин забросил в первом периоде, а второй — в третьей двадцатиминутке.

Для российского нападающего второй гол стал 334-м за карьеру в третьих периодах в матчах североамериканской лиги. По этому показателю Александр приблизился к рекорду Уэйна Гретцки (336), сократив отставание до двух шайб.

Напомним, ранее сегодня Овечкин побил рекорд великого канадского форварда в НХЛ по количеству голов в первых периодах.