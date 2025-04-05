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Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки в НХЛ по голам в третьих периодах

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки в НХЛ по голам в третьих периодах
Александр Овечкин
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В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Овечкин (Строум, Карлсон) – 03:52     1:1 Бертуцци (Слаггерт, Назар) – 13:55     1:2 Назар (Moore, Марун) – 20:31     2:2 Фехервари (Макмайкл, Карлсон) – 27:09     2:3 Курашев (Слаггерт, Moore) – 27:19     3:3 Строум – 43:46 (pp)     4:3 Овечкин (Карлсон, Манджапане) – 46:13 (pp)     5:3 Леонард – 58:24    

Дублем в составе победителей отметился капитан столичной команды российский нападающий Александр Овечкин. При этом свой первый гол в матче россиянин забросил в первом периоде, а второй — в третьей двадцатиминутке.

Для российского нападающего второй гол стал 334-м за карьеру в третьих периодах в матчах североамериканской лиги. По этому показателю Александр приблизился к рекорду Уэйна Гретцки (336), сократив отставание до двух шайб.

Напомним, ранее сегодня Овечкин побил рекорд великого канадского форварда в НХЛ по количеству голов в первых периодах.

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