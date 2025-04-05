Александру Овечкину осталось 50 шайб до снайперского рекорда Гретцки с учётом плей-офф

39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ. В домашней игре с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) Овечкин оформил дубль, забросив 893-ю и 894-ю шайбы, что позволило ему догнать канадца по количеству голов в регулярных сезонах.
При этом Гретцки остаётся рекордсменом НХЛ по количеству заброшенных шайб с учётом плей-офф. Ему принадлежит снайперский рекорд лиги в плей-офф — 122 гола, суммарный показатель составляет 1016 голов. В активе Овечкина 72 заброшенные шайбы в плей-офф и 966 – в сумме. Таким образом, российскому хоккеисту нужно забросить ещё 50 шайб, чтобы повторить рекорд Гретцки по количеству голов с учётом плей-офф.
Видео: Гэри Беттмэн наблюдает за 892-м голом Александра Овечкина
- 5 апреля 2025
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