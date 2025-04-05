Александр Овечкин приблизился к историческому рекорду Горди Хоу по голам на домашней арене

Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился дублем в сегодняшнем домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3), в котором он повторил легендарный снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894) по количеству голов в сильнейшей лиге мира. Также на счету россиянина стало 437 голов за карьеру в матчах на домашней «Кэпитал Уан-Арене» — это всего на четыре гола меньше, чем исторический рекорд Горди Хоу (441 шайба на «Детройт Олимпия»).
Всего в нынешнем сезоне на счету 39-летнего Овечкина 60 матчей, в которых он набрал 68 (41+27) очков. Также он стал первым россиянином, который достиг отметки в 40 заброшенных шайб в нынешнем сезоне, и третьим во всей лиге – после Леона Драйзайтля и Вильяма Нюландера.
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