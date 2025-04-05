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Александр Овечкин приблизился к историческому рекорду Горди Хоу по голам на домашней арене

Александр Овечкин приблизился к историческому рекорду Горди Хоу по голам на домашней арене
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Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился дублем в сегодняшнем домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3), в котором он повторил легендарный снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894) по количеству голов в сильнейшей лиге мира. Также на счету россиянина стало 437 голов за карьеру в матчах на домашней «Кэпитал Уан-Арене» — это всего на четыре гола меньше, чем исторический рекорд Горди Хоу (441 шайба на «Детройт Олимпия»).

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Овечкин (Строум, Карлсон) – 03:52     1:1 Бертуцци (Слаггерт, Назар) – 13:55     1:2 Назар (Moore, Марун) – 20:31     2:2 Фехервари (Макмайкл, Карлсон) – 27:09     2:3 Курашев (Слаггерт, Moore) – 27:19     3:3 Строум – 43:46 (pp)     4:3 Овечкин (Карлсон, Манджапане) – 46:13 (pp)     5:3 Леонард – 58:24    

Всего в нынешнем сезоне на счету 39-летнего Овечкина 60 матчей, в которых он набрал 68 (41+27) очков. Также он стал первым россиянином, который достиг отметки в 40 заброшенных шайб в нынешнем сезоне, и третьим во всей лиге – после Леона Драйзайтля и Вильяма Нюландера.

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