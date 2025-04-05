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«Одна шайба до недосягаемого величия». «Динамо» — о повторении Овечкиным рекорда Гретцки

«Одна шайба до недосягаемого величия». «Динамо» — о повторении Овечкиным рекорда Гретцки
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Пресс-служба московского «Динамо» отреагировала на повторение 39-летним российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным рекорда Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ. Овечкин в домашнем матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) оформил дубль, забросив свои 893-ю и 894-ю шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Ждём мы. Ждёт страна. Ждёт весь мир. Одна шайба до недосягаемого величия», — сказано в сообщении московского «Динамо», которое было опубликовано в телеграм-канале хоккейного клуба.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день в активе Александра Овечкина 894 заброшенные шайбы и 724 результативные передачи за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

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