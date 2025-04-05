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«Сколько будет ещё?!» «Вашингтон» отреагировал на повторение Овечкиным рекорда Гретцки

«Сколько будет ещё?!» «Вашингтон» отреагировал на повторение Овечкиным рекорда Гретцки
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Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» отреагировала на повторение 39-летним российским капитаном команды Александром Овечкиным рекорда Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ. Россиянин в домашнем матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) оформил дубль, забросив свои 893-ю и 894-ю шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Сколько будет ещё, О?!» — сказано в сообщении «Вашингтон Кэпиталз», которое было опубликовано в социальных сетях.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день в активе Александра Овечкина 894 заброшенные шайбы и 724 результативные передачи за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Российский нападающий выступает за «Вашингтон» с 2005 года.

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