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Александр Овечкин впервые прокомментировал повторение великого рекорда Уэйна Гретцки

Александр Овечкин впервые прокомментировал повторение великого рекорда Уэйна Гретцки
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39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ. В домашней игре с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) Овечкин оформил дубль, забросив 893-ю и 894-ю шайбы, что позволило ему догнать канадца по голам в регулярных сезонах. После окончания встречи Овечкин прокомментировал данное событие.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Овечкин (Строум, Карлсон) – 03:52     1:1 Бертуцци (Слаггерт, Назар) – 13:55     1:2 Назар (Moore, Марун) – 20:31     2:2 Фехервари (Макмайкл, Карлсон) – 27:09     2:3 Курашев (Слаггерт, Moore) – 27:19     3:3 Строум – 43:46 (pp)     4:3 Овечкин (Карлсон, Манджапане) – 46:13 (pp)     5:3 Леонард – 58:24    

— Алекс, во-первых, поздравляю. Большая ночь. Что это значит для тебя?

— Это весело. Уверен, все насладились этим моментом, это нечто особенное. Дома, перед нашими фанатами и семьёй. Это исторический момент, и, да, это великолепно, — сказал Овечкин после окончания матча.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет в гостях с «Айлендерс». Игра начнётся завтра, 6 апреля, в 19:30 мск.

Гэри Беттмэн наблюдает за 892-м голом Александра Овечкина

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