Александр Овечкин впервые прокомментировал повторение великого рекорда Уэйна Гретцки

39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ. В домашней игре с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) Овечкин оформил дубль, забросив 893-ю и 894-ю шайбы, что позволило ему догнать канадца по голам в регулярных сезонах. После окончания встречи Овечкин прокомментировал данное событие.

— Алекс, во-первых, поздравляю. Большая ночь. Что это значит для тебя?

— Это весело. Уверен, все насладились этим моментом, это нечто особенное. Дома, перед нашими фанатами и семьёй. Это исторический момент, и, да, это великолепно, — сказал Овечкин после окончания матча.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет в гостях с «Айлендерс». Игра начнётся завтра, 6 апреля, в 19:30 мск.

Гэри Беттмэн наблюдает за 892-м голом Александра Овечкина