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Овечкин забросил шайбы с 601-й по 894-ю на 265 матчей быстрее, чем Гретцки

Овечкин забросил шайбы с 601-й по 894-ю на 265 матчей быстрее, чем Гретцки
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39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ, благодаря дублю в домашней игре с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) забросив 894 шайбы в регулярных сезонах. При этом заключительный отрезок снайперской дистанции после 600-го гола Овечкин прошёл значительно быстрее Гретцки.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Овечкин (Строум, Карлсон) – 03:52     1:1 Бертуцци (Слаггерт, Назар) – 13:55     1:2 Назар (Moore, Марун) – 20:31     2:2 Фехервари (Макмайкл, Карлсон) – 27:09     2:3 Курашев (Слаггерт, Moore) – 27:19     3:3 Строум – 43:46 (pp)     4:3 Овечкин (Карлсон, Манджапане) – 46:13 (pp)     5:3 Леонард – 58:24    

На шайбы с 601-й по 700-ю Александру потребовалось 155 матчей против 169 у Уэйна. Восьмую сотню голов Овечкин забил за 162 игры, Гретцки — за 231. На шайбы с 801-й по 894-ю у российского хоккеиста ушло 182 матча, у канадца — 364. Таким образом, свои голы с 601-го по 894-й Овечкин забил за 499 матчей — на 265 игр быстрее, чем Гретцки, которому потребовалось на это 764 матча.

При этом любую из первых шести сотен своих голов в регулярках Гретцки забивал быстрее Овечкина.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица

Видео: Овечкина поздравили с первым голом в сезоне

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