Овечкин забросил шайбы с 601-й по 894-ю на 265 матчей быстрее, чем Гретцки

39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ, благодаря дублю в домашней игре с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) забросив 894 шайбы в регулярных сезонах. При этом заключительный отрезок снайперской дистанции после 600-го гола Овечкин прошёл значительно быстрее Гретцки.
На шайбы с 601-й по 700-ю Александру потребовалось 155 матчей против 169 у Уэйна. Восьмую сотню голов Овечкин забил за 162 игры, Гретцки — за 231. На шайбы с 801-й по 894-ю у российского хоккеиста ушло 182 матча, у канадца — 364. Таким образом, свои голы с 601-го по 894-й Овечкин забил за 499 матчей — на 265 игр быстрее, чем Гретцки, которому потребовалось на это 764 матча.
При этом любую из первых шести сотен своих голов в регулярках Гретцки забивал быстрее Овечкина.
Видео: Овечкина поздравили с первым голом в сезоне
- 5 апреля 2025
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