Уэйн Гретцки обратился к Овечкину после повторения Александром его рекорда по голам в НХЛ

Легендарный канадский нападающий и обладатель многочисленных рекордов НХЛ Уэйн Гретцки записал видеообращение к российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину после того, как последний забил свой 894-й гол за карьеру в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) и повторил исторический снайперский рекорд канадца в сильнейшей лиге мира.

«Привет Ови. Это Уэйн Гретцки. Поздравляю с повторением рекорда в 894 шайбы. Это тяжёлый труд и большая самоотверженность. Ты молодец, приятель. Счастлив за тебя, твою семью и всех твоих друзей. И в особенности — за твоих одноклубников. Молодец», — сказал Гретцки в видеоролике, опубликованном пресс-службой «Вашингтона».

Напомним, в матче с «Чикаго» 39-летний Овечкин отметился дублем.