Уэйн Гретцки обратился к Овечкину после повторения Александром его рекорда по голам в НХЛ

Легендарный канадский нападающий и обладатель многочисленных рекордов НХЛ Уэйн Гретцки записал видеообращение к российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину после того, как последний забил свой 894-й гол за карьеру в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) и повторил исторический снайперский рекорд канадца в сильнейшей лиге мира.
«Привет Ови. Это Уэйн Гретцки. Поздравляю с повторением рекорда в 894 шайбы. Это тяжёлый труд и большая самоотверженность. Ты молодец, приятель. Счастлив за тебя, твою семью и всех твоих друзей. И в особенности — за твоих одноклубников. Молодец», — сказал Гретцки в видеоролике, опубликованном пресс-службой «Вашингтона».
Напомним, в матче с «Чикаго» 39-летний Овечкин отметился дублем.
- 5 апреля 2025
-
06:05
-
05:52
-
05:51
-
05:49
-
05:47
-
05:43
-
05:43
-
05:36
-
05:26
-
05:26
-
05:16
-
05:16
-
05:10
-
05:05
-
05:01
-
04:55
-
04:52
-
04:47
-
04:46
-
04:34
-
04:24
-
04:16
-
04:15
-
04:04
-
04:00
-
03:57
-
03:52
-
03:40
-
03:33
-
03:15
-
03:09
-
03:01
-
02:56
-
02:46
-
02:43