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Уэйн Гретцки обратился к Овечкину после повторения Александром его рекорда по голам в НХЛ

Уэйн Гретцки обратился к Овечкину после повторения Александром его рекорда по голам в НХЛ
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Легендарный канадский нападающий и обладатель многочисленных рекордов НХЛ Уэйн Гретцки записал видеообращение к российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину после того, как последний забил свой 894-й гол за карьеру в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) и повторил исторический снайперский рекорд канадца в сильнейшей лиге мира.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Овечкин (Строум, Карлсон) – 03:52     1:1 Бертуцци (Слаггерт, Назар) – 13:55     1:2 Назар (Moore, Марун) – 20:31     2:2 Фехервари (Макмайкл, Карлсон) – 27:09     2:3 Курашев (Слаггерт, Moore) – 27:19     3:3 Строум – 43:46 (pp)     4:3 Овечкин (Карлсон, Манджапане) – 46:13 (pp)     5:3 Леонард – 58:24    

«Привет Ови. Это Уэйн Гретцки. Поздравляю с повторением рекорда в 894 шайбы. Это тяжёлый труд и большая самоотверженность. Ты молодец, приятель. Счастлив за тебя, твою семью и всех твоих друзей. И в особенности — за твоих одноклубников. Молодец», — сказал Гретцки в видеоролике, опубликованном пресс-службой «Вашингтона».

Напомним, в матче с «Чикаго» 39-летний Овечкин отметился дублем.

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