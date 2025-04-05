Овечкин обратился к своей семье после покорения рекорда Уэйна Гретцки

39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ. В домашней игре с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) Овечкин оформил дубль, забросив 893-ю и 894-ю шайбы, что позволило ему догнать канадца по голам в регулярных сезонах. После окончания встречи Овечкин обратился к семье.

— Большое достижение?

— Конечно, это многое значит. Здесь моя семья, мама, жена, они поддерживают меня во всём, и это прекрасно.

— Что бы ты сказал своей семье?

— Люблю вас, ребята, мам, Насть (последние два слова — по-русски), спасибо вам за всё, очень вас люблю!-сказал Овечкин в интервью после окончания встречи.

Напомним, всего в нынешнем сезоне на счету 39-летнего Овечкина 60 матчей, в которых он набрал 68 (41+27) очков.

Гэри Беттмэн наблюдает за 892-м голом Александра Овечкина