Овечкин обратился к своей семье после покорения рекорда Уэйна Гретцки

39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ. В домашней игре с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) Овечкин оформил дубль, забросив 893-ю и 894-ю шайбы, что позволило ему догнать канадца по голам в регулярных сезонах. После окончания встречи Овечкин обратился к семье.
— Большое достижение?
— Конечно, это многое значит. Здесь моя семья, мама, жена, они поддерживают меня во всём, и это прекрасно.
— Что бы ты сказал своей семье?
— Люблю вас, ребята, мам, Насть (последние два слова — по-русски), спасибо вам за всё, очень вас люблю!-сказал Овечкин в интервью после окончания встречи.
Напомним, всего в нынешнем сезоне на счету 39-летнего Овечкина 60 матчей, в которых он набрал 68 (41+27) очков.
Гэри Беттмэн наблюдает за 892-м голом Александра Овечкина
- 5 апреля 2025
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