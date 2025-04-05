Овечкин в два раза быстрее Гретцки преодолел дистанцию от 800 до 894 гола

39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ. В домашней игре с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) Овечкин оформил дубль, забросив 893-ю и 894-ю шайбы, что позволило ему догнать канадца по голам в регулярных сезонах.

Для того, чтобы забросить шайбы от 800 до 894 легендарному канадцу потребовалось 364 матча. У Овечкина на это ушло в два раза меньше игр. Россиянин прошёл данный отрезок за 182 игры.

Отметим, отрезок с 700 по 800 шайбы Александр также прошёл быстрее своего оппонента. Гретцки на это потребовалось 231 матч, Овечкину — 162.

Напомним, всего в нынешнем сезоне на счету 39-летнего Овечкина 60 матчей, в которых он набрал 68 (41+27) очков.

Гэри Беттмэн наблюдает за 892-м голом Александра Овечкина