Александр Овечкин поблагодарил болельщиков «Вашингтона» после повторения рекорда Гретцки

39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ. В домашней игре с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) Овечкин оформил дубль, забросив 893-ю и 894-ю шайбы, что позволило ему догнать канадца по голам в регулярных сезонах. После окончания встречи Овечкин обратился к болельщикам «Вашингтона».

— А что бы сказал болельщикам «Вашингтона»?

— Ну, спасибо, ребята, за вашу поддержку, это большое удовольствие — выступать при такой атмосфере на абсолютно каждой игре. Рад, что забил этот гол при вас. Это очень круто.

— Алекс, спасибо, и прими поздравления от всех нас.

— Спасибо, ребята! — сказал Овечкин в интервью после окончания встречи.

Напомним, всего в нынешнем сезоне на счету 39-летнего Овечкина 60 матчей, в которых он набрал 68 (41+27) очков.