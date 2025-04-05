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Реакция Уэйна Гретцки на гол Овечкина, которым он повторил рекорд канадца

Реакция Уэйна Гретцки на гол Овечкина, которым он повторил рекорд канадца
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39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в домашнем матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) оформил дубль и, забросив свои 893-ю и 894-ю шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки. На 47-й минуте игры Овечкин поразил ворота точным броском в ближний угол, реализовав численное преимущество.

По завершении игры бывший нападающий «Лос-Анджелес Кингз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Гретцки отреагировал на достижение россиянина.

ВИДЕО

Напомним, по состоянию на сегодняшний день в активе Александра Овечкина 894 заброшенные шайбы и 724 результативные передачи за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

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