«‎Лучший душ в моей жизни». «‎Вашингтон» показал командную встречу Овечкина в раздевалке

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» опубликовала видео встречи капитана Александра Овечкина игроками команды в раздевалке после победного матча с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3), в котором Овечкин оформил дубль и повторил снайперский рекорд Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ.

Александр угодил под продолжительный пивной душ в исполнении своих партнёров по «Вашингтону».

«Лучший душ в моей жизни!» — прокомментировал Овечкин эту ситуацию после её завершения.

Теперь в активе Овечкина 894 заброшенные шайбы и 724 результативные передачи за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. По ходу матча Александр побил снайперский рекорд Гретцки по голам в первом периоде и снайперский рекорд Горди Хоу среди 39-летних игроков.