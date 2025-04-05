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«‎Лучший душ в моей жизни». «‎Вашингтон» показал, как команда встретила Овечкина в раздевалке после повторения рекорда Гретцки

«‎Лучший душ в моей жизни». «‎Вашингтон» показал командную встречу Овечкина в раздевалке
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Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» опубликовала видео встречи капитана Александра Овечкина игроками команды в раздевалке после победного матча с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3), в котором Овечкин оформил дубль и повторил снайперский рекорд Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Овечкин (Строум, Карлсон) – 03:52     1:1 Бертуцци (Слаггерт, Назар) – 13:55     1:2 Назар (Moore, Марун) – 20:31     2:2 Фехервари (Макмайкл, Карлсон) – 27:09     2:3 Курашев (Слаггерт, Moore) – 27:19     3:3 Строум – 43:46 (pp)     4:3 Овечкин (Карлсон, Манджапане) – 46:13 (pp)     5:3 Леонард – 58:24    

Александр угодил под продолжительный пивной душ в исполнении своих партнёров по «Вашингтону».

«Лучший душ в моей жизни!» — прокомментировал Овечкин эту ситуацию после её завершения.

Теперь в активе Овечкина 894 заброшенные шайбы и 724 результативные передачи за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. По ходу матча Александр побил снайперский рекорд Гретцки по голам в первом периоде и снайперский рекорд Горди Хоу среди 39-летних игроков.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
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