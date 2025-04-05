После повторения Овечкиным рекорда Гретцки Уэйн был в подавленном состоянии — журналист

39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ, однако сам канадец отреагировал на это не радостно, сообщает журналист Блейк Шустер.
«Великий сидел с комиссаром НХЛ Гэри Беттменом и директором ФБР Кэшем Пателем на арене в Вашингтоне, когда Ови забил свой 894-й гол в карьере. Вскоре после того, как был забит гол, Гретцки попросили обсудить этот исторический момент в прямом эфире. Хоть он, безусловно, сказал все правильные слова о передаче эстафеты, он все же выглядел немного подавленно. Это, впрочем, не вызывает особого удивления.
До последних нескольких лет было общепринятое мнение, что никто не сможет побить рекорды Гретцки — особенно с учетом того, как улучшались стили игры вратарей.
В любом случае, не может быть приятно наблюдать, как твой собственный великий рекорд уходит прямо у тебя на глазах, тем более если приходится это видеть с первых рядов», — приводит слова Шустера Forthewin.
В следующем матче «Вашингтон» сыграет в гостях с «Айлендерс». Игра начнётся завтра, 6 апреля, в 19:30 мск.
Гэри Беттмэн наблюдает за 892-м голом Александра Овечкина
- 5 апреля 2025
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