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После повторения Овечкиным рекорда Гретцки Уэйн был в подавленном состоянии — журналист

После повторения Овечкиным рекорда Гретцки Уэйн был в подавленном состоянии — журналист
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39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ, однако сам канадец отреагировал на это не радостно, сообщает журналист Блейк Шустер.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Овечкин (Строум, Карлсон) – 03:52     1:1 Бертуцци (Слаггерт, Назар) – 13:55     1:2 Назар (Moore, Марун) – 20:31     2:2 Фехервари (Макмайкл, Карлсон) – 27:09     2:3 Курашев (Слаггерт, Moore) – 27:19     3:3 Строум – 43:46 (pp)     4:3 Овечкин (Карлсон, Манджапане) – 46:13 (pp)     5:3 Леонард – 58:24    

«Великий сидел с комиссаром НХЛ Гэри Беттменом и директором ФБР Кэшем Пателем на арене в Вашингтоне, когда Ови забил свой 894-й гол в карьере. Вскоре после того, как был забит гол, Гретцки попросили обсудить этот исторический момент в прямом эфире. Хоть он, безусловно, сказал все правильные слова о передаче эстафеты, он все же выглядел немного подавленно. Это, впрочем, не вызывает особого удивления.

До последних нескольких лет было общепринятое мнение, что никто не сможет побить рекорды Гретцки — особенно с учетом того, как улучшались стили игры вратарей.

В любом случае, не может быть приятно наблюдать, как твой собственный великий рекорд уходит прямо у тебя на глазах, тем более если приходится это видеть с первых рядов», — приводит слова Шустера Forthewin.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет в гостях с «Айлендерс». Игра начнётся завтра, 6 апреля, в 19:30 мск.

Гэри Беттмэн наблюдает за 892-м голом Александра Овечкина

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