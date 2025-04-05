Видео: первый диалог Уэйна Гретцки и Александра Овечкина после повторения великого рекорда

Легендарный канадский экс-хоккеист Уэйн Гретцки пришёл в раздевалку «Вашингтон Кэпиталз», чтобы поздравить российского форварда и капитана Александра Овечкина с повторением его рекорда по голам в регулярках Национальной хоккейной лиги.

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— Привет

— Уэйн, как дела?

— Поздравляю!

— Спасибо! Я потный и весь в пиве

— Красавчик! - сказали друг другу Овечкин и Гретцки в раздевалке «Вашингтона»

Напомним, в домашней игре с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) Овечкин оформил дубль, забросив 893-ю и 894-ю шайбы, что позволило ему догнать канадца по голам в регулярных сезонах.

Гэри Беттмэн наблюдает за 892-м голом Александра Овечкина