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ФХР отреагировала на гол Александра Овечкина, которым он повторил рекорд Уэйна Гретцки

ФХР отреагировала на гол Александра Овечкина, которым он повторил рекорд Уэйна Гретцки
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39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в домашнем матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) оформил дубль и, забросив свои 893-ю и 894-ю шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки. На 47-й минуте игры Овечкин поразил ворота точным броском в ближний угол, реализовав численное преимущество.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Овечкин (Строум, Карлсон) – 03:52     1:1 Бертуцци (Слаггерт, Назар) – 13:55     1:2 Назар (Moore, Марун) – 20:31     2:2 Фехервари (Макмайкл, Карлсон) – 27:09     2:3 Курашев (Слаггерт, Moore) – 27:19     3:3 Строум – 43:46 (pp)     4:3 Овечкин (Карлсон, Манджапане) – 46:13 (pp)     5:3 Леонард – 58:24    

По завершении игры пресс-служба Федерации хоккея России отреагировала на это достижение Александра Овечкина.

«894! Овечкин повторил «вечный» рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Александру на это достижение потребовалось 1486 матчей, Уэйну — 1487. Одна шайба до абсолютного рекорда Ови», — сказано в сообщении пресс-службы ФХР, которое было опубликовано в телеграм-канале организации.

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