ФХР отреагировала на гол Александра Овечкина, которым он повторил рекорд Уэйна Гретцки

39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в домашнем матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) оформил дубль и, забросив свои 893-ю и 894-ю шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки. На 47-й минуте игры Овечкин поразил ворота точным броском в ближний угол, реализовав численное преимущество.
По завершении игры пресс-служба Федерации хоккея России отреагировала на это достижение Александра Овечкина.
«894! Овечкин повторил «вечный» рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Александру на это достижение потребовалось 1486 матчей, Уэйну — 1487. Одна шайба до абсолютного рекорда Ови», — сказано в сообщении пресс-службы ФХР, которое было опубликовано в телеграм-канале организации.
- 5 апреля 2025
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