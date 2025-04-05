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Нью-Йорк Айлендерс — Миннесота Уайлд, результат матча 5 апреля 2025, счет 3:1, НХЛ 2024-2025

27 сейвов Сорокина и голевой пас Цыплакова помогли «Айлендерс» обыграть «Миннесоту»
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В ночь с 4 на 5 апреля мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Миннесота Уайлд». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Цуккарелло (Юханссон) – 21:42     1:1 Сизикас (Добсон, Энгвалль) – 22:18     2:1 Хольмстрём (Цыплаков, Пулок) – 24:02     3:1 Добсон (Деанджело) – 43:36 (pp)    

Ворота «Айлендерс» в этой встрече защищал российский голкипер Илья Сорокин, который отразил 27 из 28 бросков в створ (96,43%). Нападающий «островитян» Максим Цыплаков на 25-й минуте отметился результативной передачей на победный гол своей команды.

«Айлендерс» занимают 12-е место в Восточной конференции и продолжают борьбу за плей-офф, отставая на пять очков от восьмой строчки таблицы. Восьмая на Западе «Миннесота» потерпела четвёртое поражение подряд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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