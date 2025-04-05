Появилась запись с микрофона Овечкина, когда Александр забил 894-й гол в НХЛ

39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ. В домашней игре с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) Овечкин оформил дубль, забросив 893-ю и 894-ю шайбы, что позволило ему догнать канадца по голам в регулярных сезонах. После окончания встречи появилась запись с микрофона Овечкина.

После рекордного гола в ворота «Чикаго» Овечкин громко и протяжно выкрикнул на русском «Дааааа».

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После забитого гола на Александра набросились практически все партнёры по команде и стали эмоционально кричать на английском.

Напомним, всего в нынешнем сезоне на счету 39-летнего Овечкина 60 матчей, в которых он набрал 68 (41+27) очков. Следующий гол Овечкина в регулярке сделает его абсолютным рекордсменом по заброшенным шайбам в истории лиги.

Гэри Беттмэн наблюдает за 892-м голом Александра Овечкина