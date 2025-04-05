Защитник «Вашингтона» Карлсон отреагировал на повторение Овечкиным рекорда Гретцки

39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в домашнем матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) оформил дубль и, забросив свои 893-ю и 894-ю шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки. На 47-й минуте игры Овечкин поразил ворота точным броском в ближний угол, реализовав численное преимущество.

По завершении игры защитник «Вашингтона» Джон Карлсон отреагировал на это достижение Александра Овечкина.

«Величайшие из величайших находят способ добиться результата, и делают это театрально и стильно. Сегодняшний вечер не стал исключением», — приводит слова Карлсона The Athletic.