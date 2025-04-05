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Александр Овечкин признался, что не хочет забить 895-й гол в НХЛ в пустые ворота

Александр Овечкин признался, что не хочет забить 895-й гол в НХЛ в пустые ворота
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39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ и заявил, что не хочет установить новый рекорд с помощью шайбы, заброшенной в пустые ворота.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Овечкин (Строум, Карлсон) – 03:52     1:1 Бертуцци (Слаггерт, Назар) – 13:55     1:2 Назар (Moore, Марун) – 20:31     2:2 Фехервари (Макмайкл, Карлсон) – 27:09     2:3 Курашев (Слаггерт, Moore) – 27:19     3:3 Строум – 43:46 (pp)     4:3 Овечкин (Карлсон, Манджапане) – 46:13 (pp)     5:3 Леонард – 58:24    

«Я сказал, что не хочу забить 895-й гол в пустые ворота», — сказал российский форвард на пресс-конференции после окончания встречи.

В домашней игре с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) Овечкин оформил дубль, забросив 893-ю и 894-ю шайбы, что позволило ему догнать канадца по голам в регулярных сезонах.

После окончания матча Овечкин был признан его первой звездой.

Гэри Беттмэн наблюдает за 892-м голом Александра Овечкина

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