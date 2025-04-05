Александр Овечкин признался, что не хочет забить 895-й гол в НХЛ в пустые ворота

39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ и заявил, что не хочет установить новый рекорд с помощью шайбы, заброшенной в пустые ворота.

«Я сказал, что не хочу забить 895-й гол в пустые ворота», — сказал российский форвард на пресс-конференции после окончания встречи.

В домашней игре с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) Овечкин оформил дубль, забросив 893-ю и 894-ю шайбы, что позволило ему догнать канадца по голам в регулярных сезонах.

После окончания матча Овечкин был признан его первой звездой.

Гэри Беттмэн наблюдает за 892-м голом Александра Овечкина