Карбери: Ови хочет побить рекорд, когда в воротах будет голкипер

39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в домашнем матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) оформил дубль и, забросив свои 893-ю и 894-ю шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки. По завершении игры главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что Овечкин не хотел забивать в пустые ворота, чтобы презвойти рекорд Гретцки.

«Он хочет побить рекорд, когда в воротах будет голкипер. Я это ценю», — сказал Карбери в послематчевом интервью.

В домашней игре с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) Овечкин оформил дубль, забросив 893-ю и 894-ю шайбы, что позволило ему догнать канадца по голам в регулярных сезонах. После окончания матча Овечкин был признан его первой звездой.