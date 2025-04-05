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Тренер «Вашингтона» обратился к Овечкину в раздевалке после достижения рекорда Гретцки

Тренер «Вашингтона» обратился к Овечкину в раздевалке после достижения рекорда Гретцки
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери обратился к своей команде и её российскому капитану Александру Овечкину после победного домашнего матча с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3), в котором Овечкин оформил дубль и повторил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру (894).

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Овечкин (Строум, Карлсон) – 03:52     1:1 Бертуцци (Слаггерт, Назар) – 13:55     1:2 Назар (Moore, Марун) – 20:31     2:2 Фехервари (Макмайкл, Карлсон) – 27:09     2:3 Курашев (Слаггерт, Moore) – 27:19     3:3 Строум – 43:46 (pp)     4:3 Овечкин (Карлсон, Манджапане) – 46:13 (pp)     5:3 Леонард – 58:24    

«Это была абсолютная привилегия — видеть вас, ребята, этим вечером. Что за великолепная работа! (Аплодирует.) Эта шайба прямо здесь — 894-я заброшенная в этой лиге. И она позволила сравняться с величайшим игроком, который когда-либо играл. Теперь их двое. Подумать только, такое достижение, как это — и мы все были его частью, могли видеть, чего ты достиг в своей карьере, Ови, и быть частью этого сегодня вечером. И для тебя сравняться с этим рекордом — это честь от лица всех, кто здесь находится», — сказал Карбери в раздевалке «Вашингтона» перед тем, как вручить Овечкину повторившую рекорд Гретцки шайбу.

На счету Александра Овечкина в игре с «Чикаго» первая шайба в матче и победный гол при счёте 3:3.

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