Тренер «Вашингтона» обратился к Овечкину в раздевалке после достижения рекорда Гретцки

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери обратился к своей команде и её российскому капитану Александру Овечкину после победного домашнего матча с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3), в котором Овечкин оформил дубль и повторил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру (894).

«Это была абсолютная привилегия — видеть вас, ребята, этим вечером. Что за великолепная работа! (Аплодирует.) Эта шайба прямо здесь — 894-я заброшенная в этой лиге. И она позволила сравняться с величайшим игроком, который когда-либо играл. Теперь их двое. Подумать только, такое достижение, как это — и мы все были его частью, могли видеть, чего ты достиг в своей карьере, Ови, и быть частью этого сегодня вечером. И для тебя сравняться с этим рекордом — это честь от лица всех, кто здесь находится», — сказал Карбери в раздевалке «Вашингтона» перед тем, как вручить Овечкину повторившую рекорд Гретцки шайбу.

На счету Александра Овечкина в игре с «Чикаго» первая шайба в матче и победный гол при счёте 3:3.

Видео: Сотрудник «Вашингтона» помечает клюшку Овечкина