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5 апреля главные новости спорта, футбол, хоккей, баскетбол, теннис, НБА, НХЛ, формула-1, Овечкин побил рекорд Гретцки

Овечкин повторил «вечный» рекорд Гретцки, дубль Роналду за «Аль-Наср». Главное к утру
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Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя голами в ворота «Чикаго Блэкхоукс» и повторил легендарный рекорд Уэйна Гретцки по шайбам в регулярках НХЛ, дубль португальского нападающего Криштиану Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Хиляль» в матче чемпионата Саудовской Аравии, хоккейный СКА одержал победу над «Динамо» в овертайме и сократил отставание в серии плей-офф КХЛ до минимума. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.
  2. Дубль Роналду помог «Аль-Насру» одержать победу над «Аль-Хилялем» в матче Про-Лиги.
  3. СКА одержал победу над «Динамо» в овертайме и сократил отставание в серии до минимума.
  4. «Торпедо» объявило об увольнении Игоря Ларионова с поста главного тренера.
  5. Александр Овечкин побил снайперский рекорд Горди Хоу для 39-летних игроков.
  6. Анна Калинская не смогла обыграть Софью Кенин в 1/4 финала турнира в Чарльстоне.
  7. Александрова вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне, без проблем обыграв Циньвэнь.
  8. Дабл-дабл Йокича не помог «Денверу» уйти от поражения с «Голден Стэйт». У Карри — 36 очков.
  9. Александр Овечкин впервые прокомментировал повторение великого рекорда Уэйна Гретцки.
  10. «Бавария» в большинстве одержала волевую победу над «Аугсбургом» в матче Бундеслиги.
  11. Норрис — лучший на третьей практике Гран-при Японии, её дважды прерывала горящая трава.
  12. После повторения Овечкиным рекорда Гретцки Уэйн был в подавленном состоянии — журналист.
  13. 62 очка Луки Дончича и Леброна Джеймса принесли «Лейкерс» победу над «Нью-Орлеаном».
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