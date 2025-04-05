Овечкин повторил «вечный» рекорд Гретцки, дубль Роналду за «Аль-Наср». Главное к утру
Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя голами в ворота «Чикаго Блэкхоукс» и повторил легендарный рекорд Уэйна Гретцки по шайбам в регулярках НХЛ, дубль португальского нападающего Криштиану Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Хиляль» в матче чемпионата Саудовской Аравии, хоккейный СКА одержал победу над «Динамо» в овертайме и сократил отставание в серии плей-офф КХЛ до минимума. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.
- Дубль Роналду помог «Аль-Насру» одержать победу над «Аль-Хилялем» в матче Про-Лиги.
- СКА одержал победу над «Динамо» в овертайме и сократил отставание в серии до минимума.
- «Торпедо» объявило об увольнении Игоря Ларионова с поста главного тренера.
- Александр Овечкин побил снайперский рекорд Горди Хоу для 39-летних игроков.
- Анна Калинская не смогла обыграть Софью Кенин в 1/4 финала турнира в Чарльстоне.
- Александрова вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне, без проблем обыграв Циньвэнь.
- Дабл-дабл Йокича не помог «Денверу» уйти от поражения с «Голден Стэйт». У Карри — 36 очков.
- Александр Овечкин впервые прокомментировал повторение великого рекорда Уэйна Гретцки.
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- После повторения Овечкиным рекорда Гретцки Уэйн был в подавленном состоянии — журналист.
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