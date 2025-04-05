Овечкин повторил «вечный» рекорд Гретцки, дубль Роналду за «Аль-Наср». Главное к утру

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя голами в ворота «Чикаго Блэкхоукс» и повторил легендарный рекорд Уэйна Гретцки по шайбам в регулярках НХЛ , дубль португальского нападающего Криштиану Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Хиляль» в матче чемпионата Саудовской Аравии, хоккейный СКА одержал победу над «Динамо» в овертайме и сократил отставание в серии плей-офф КХЛ до минимума. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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