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«Россия, спасибо, что болеете». Овечкин дал интервью после повторения рекорда Гретцки

«Россия, спасибо, что болеете». Овечкин дал интервью после повторения рекорда Гретцки
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39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в домашнем матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) оформил дубль и, забросив свои 893-ю и 894-ю шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки. По завершении игры Овечкин дал первое интервью на русском языке.

— Александр, поздравляем вас.
— Спасибо большое.

— Какие чувства испытываете, есть ли чувство облегчения?
— Тяжело что-то сказать, потому что очень много эмоций. Конечно, я рад, что удалось достичь такого результата перед нашими болельщиками, семьёй, детьми, женой. Я знаю, что многие люди смотрели этот матч, что в России следят.

— Была ли цель сделать хет-трик?
— Ну, были моменты, но, опять же, мы делаем всё возможное для того, чтобы выиграть, и, конечно же, если бы забил, было бы круто.

— Александр, что собираетесь сделать, когда побьёте рекорд?
— Сначала надо побить, а потом посмотрим.

— Перед матчем с вами Уэйн общался?
— Да, он написал перед игрой. Сказал: «Забей три, чтобы закончилась эта история».

— Кто-то уже поздравил?
— Я даже телефон свой ещё не видел, после игры меня сразу забрали. Уверен, очень много будет звонков и сообщений. Хочу передать России привет, спасибо, что болеете, будем делать всё возможное, чтобы побить [рекорд]. Всё, давайте! — сказал Овечкин в видео, которое было опубликовано в телеграм-канале «РИА Новости Спорт».

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