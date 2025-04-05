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Овечкин увеличил отрыв от Уилсона в гонке лучших снайперов «Вашингтона» до девяти шайб

Овечкин увеличил отрыв от Уилсона в гонке лучших снайперов «Вашингтона» до девяти шайб
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39-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин укрепил своё лидерство в клубной гонке снайперов текущего сезона. В домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) российский хоккеист отметился дублем, забив 40-й и 41-й голы в сезоне, и увеличил до девяти шайб преимущество над своим ближайшим преследователем Томом Уилсоном (32 гола).

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Овечкин (Строум, Карлсон) – 03:52     1:1 Бертуцци (Слаггерт, Назар) – 13:55     1:2 Назар (Moore, Марун) – 20:31     2:2 Фехервари (Макмайкл, Карлсон) – 27:09     2:3 Курашев (Слаггерт, Moore) – 27:19     3:3 Строум – 43:46 (pp)     4:3 Овечкин (Карлсон, Манджапане) – 46:13 (pp)     5:3 Леонард – 58:24    

Третьим в снайперской гонке «Кэпиталз» с 30 шайбами остаётся белорусский нападающий Алексей Протас. В топ-5 входят также Коннор Макмайкл и отличившийся в игре с «Чикаго» Дилан Строум, на счету каждого из них теперь по 25 заброшенных шайб.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица

Видео: Гэри Беттмэн наблюдает за 892-м голом Александра Овечкина

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