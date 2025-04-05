Овечкин увеличил отрыв от Уилсона в гонке лучших снайперов «Вашингтона» до девяти шайб

39-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин укрепил своё лидерство в клубной гонке снайперов текущего сезона. В домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) российский хоккеист отметился дублем, забив 40-й и 41-й голы в сезоне, и увеличил до девяти шайб преимущество над своим ближайшим преследователем Томом Уилсоном (32 гола).

Третьим в снайперской гонке «Кэпиталз» с 30 шайбами остаётся белорусский нападающий Алексей Протас. В топ-5 входят также Коннор Макмайкл и отличившийся в игре с «Чикаго» Дилан Строум, на счету каждого из них теперь по 25 заброшенных шайб.

Видео: Гэри Беттмэн наблюдает за 892-м голом Александра Овечкина