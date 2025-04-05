Александр Овечкин обратился к партнёрам по «Вашингтону» после достижения рекорда Гретцки

39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обратился к партнёрами по команде после победного домашнего матча с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3), в котором Овечкин оформил дубль и повторил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру (894).

«Весело, правда? Много внимания общественности и медиа, но… Спасибо, ребят. За всё, что вы сделали для меня и моей семьи. Тренерский штаб… Это многое значит [для меня]. Так что да, спасибо», — сказал Овечкин в раздевалке «Вашингтона».

Напомним, по состоянию на сегодняшний день в активе Александра Овечкина 894 заброшенные шайбы и 724 результативные передачи за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.