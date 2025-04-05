Александр Овечкин обратился к партнёрам по «Вашингтону» после достижения рекорда Гретцки
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39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обратился к партнёрами по команде после победного домашнего матча с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3), в котором Овечкин оформил дубль и повторил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру (894).
НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Овечкин (Строум, Карлсон) – 03:52 1:1 Бертуцци (Слаггерт, Назар) – 13:55 1:2 Назар (Moore, Марун) – 20:31 2:2 Фехервари (Макмайкл, Карлсон) – 27:09 2:3 Курашев (Слаггерт, Moore) – 27:19 3:3 Строум – 43:46 (pp) 4:3 Овечкин (Карлсон, Манджапане) – 46:13 (pp) 5:3 Леонард – 58:24
«Весело, правда? Много внимания общественности и медиа, но… Спасибо, ребят. За всё, что вы сделали для меня и моей семьи. Тренерский штаб… Это многое значит [для меня]. Так что да, спасибо», — сказал Овечкин в раздевалке «Вашингтона».
Напомним, по состоянию на сегодняшний день в активе Александра Овечкина 894 заброшенные шайбы и 724 результативные передачи за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.
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