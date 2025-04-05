Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 5 апреля

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 5 апреля
Комментарии

Сегодня, 5 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного турнира команды провели три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
5 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Шьяро (Дебринкэт, Ларкин) – 09:03     2:0 Каспер (Сёдерблом, Рэймонд) – 09:29     2:1 Блейк (Джарвис) – 21:57     3:1 Кейн – 29:05     4:1 Расмуссен (Мотт) – 29:26     4:2 Робинсон (Robidas, Славин) – 32:36     4:3 Бёрнс (Рослович, Славин) – 52:44     5:3 Дебринкэт (Ларкин) – 59:59    
НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Овечкин (Строум, Карлсон) – 03:52     1:1 Бертуцци (Слаггерт, Назар) – 13:55     1:2 Назар (Moore, Марун) – 20:31     2:2 Фехервари (Макмайкл, Карлсон) – 27:09     2:3 Курашев (Слаггерт, Moore) – 27:19     3:3 Строум – 43:46 (pp)     4:3 Овечкин (Карлсон, Манджапане) – 46:13 (pp)     5:3 Леонард – 58:24    
НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Цуккарелло (Юханссон) – 21:42     1:1 Сизикас (Добсон, Энгвалль) – 22:18     2:1 Хольмстрём (Цыплаков, Пулок) – 24:02     3:1 Добсон (Деанджело) – 43:36 (pp)    

Отметим, что первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 107 очков после 76 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» со 108 очками после 76 сыгранных встреч.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле.

Материалы по теме
ОН ЭТО СДЕЛАЛ! Овечкин вколотил дубль, догнал Гретцки и установил ещё один суперрекорд НХЛ
Видео
ОН ЭТО СДЕЛАЛ! Овечкин вколотил дубль, догнал Гретцки и установил ещё один суперрекорд НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android