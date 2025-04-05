Расписание матчей 1/8 финала плей-офф ВХЛ на 5 апреля 2025 года
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Сегодня, 5 апреля, пройдут три встречи плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
05 апреля 2025, суббота. 09:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
1-й период
0 : 0
Магнитка
Магнитогорск
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
05 апреля 2025, суббота. 13:00 МСК
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Не начался
Звезда
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
05 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Химик
Воскресенск
Не начался
Зауралье
Курган
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Счёт в сериях 1/8 финала ВХЛ:
1. «Металлург» (Новокузнецк) — 16. «Магнитка» (Магнитогорск) — 3-3
2. «Динамо» (Санкт-Петербург) — 15. «Буран» (Воронеж) — 3-3
3. «Рубин» (Тюмень) — 14. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 2-4
4. «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) — 13. ХК «Норильск» (Норильск) — 2-4
5. «Химик» (Воскресенск) — 12. «Зауралье» (Курган) — 3-3
6. «Югра» (Ханты-Мансийск) — 11. «Рязань-ВДВ» (Рязань) — 4-1
7. «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 10. «Звезда» (Москва) — 3-3
8. «Челмет» (Челябинск) — 9. «Молот» (Пермь) — 4-2
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